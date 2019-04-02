NASA'dan Hindistan'a tepki: Berbat bir şey

02 Nisan 2019

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Hindistan'ın 27 Mart'ta kendi uydusunu hedef aldığı anti-uydu füzesi denemesine tepki gösterdi.

Deneme sonucu uydunun yaklaşık 400 parçaya ayrıldığını kaydeden Bridenstine, uzay boşluğunda ortaya çıkan bu kirliliğin Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) faaliyetini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Bridenstine, "Bu berbat bir şey. Uluslararası Uzay İstasyonunun geçtiği yörünge konumunda enkaz oluşumuna yol açmak berbat bir şey. Bu davranış insanlığın uzay yolculuğunun geleceğiyle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Şakti" (Güç) adı verilen denemenin Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip ABD, Rusya ve Çin gibi "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söylemişti.

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Kaynak: AA