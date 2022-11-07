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NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NASAMS ve Aspide hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Reznikov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yeni hava savunma sistemleri getirildiğini belirterek, Norveç ile ABD ve İspanya'ya bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Oleksii Reznikov, "NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya geldi. Bu silahlar Ukrayna ordusunu önemli ölçüde güçlendirecek ve hava sahamızı daha güvenli hale getirecek. Bize saldıran düşmanın hedeflerini imha etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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