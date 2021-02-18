NASA'nın uzay aracı Kızıl Gezegen'e iniyor
NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance'nin Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmesi bekleniyor.
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni uzay aracı Perseverance'nin 30 Temmuz'da Florida'da başlayan yolcuğu bugün tamamlanacak.
Perseverance, TSİ ile 23:55’de Mars yüzeyine iniş gerçekleştirecek. Uzay aracı başarılı iniş gerçekleştirebilirse 7 dakika sonra dünyaya sinyal gönderecek.
Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılan Perseverance, 20 bin kilometre hızla Mars atmosferine giriş yapacak.
Perseverance, eski bir nehir deltası olan Jezero Kraterine iniş yaparak, Kızıl Gezegen'in yüzeyinden kaya parçaları ve örnekler toplamasının yanı sıra su ve yaşam izleri arayacak.