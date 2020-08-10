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Nasdaq ve Dubai Altın Borsası'ndan teknoloji ortaklığı

Nasdaq ve DGCX arasıda bütünleşik piyasa çözümleri ortaklığı anlaşması imzalandı.

Nasdaq ve Dubai Altın Borsası'ndan teknoloji ortaklığı
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ABD'nin teknoloji ağırlıklı hisse senedi piyasası Nasdaq ve Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX) arasında yapılan piyasa teknolojileri anlaşmasına göre, Nasdaq DGCX'e bütünleşik piyasa çözümleri sağlayacak.

Anlaşmaya dair yapılan resmi açıklamada, Nasdaq’ın gerçek zamanlı takas çözümü ile DGCX’e "yüksek hızlı çok varlıklı sınıf takas, ödeme ve risk yönetimi yetenekleri" sağlayacağı belirtildi.

Nasdaq Kıdemli Başkan Yardımcısı Paul McKeown firmanın, DGCX ile bağlarını güçlendirmek ve destek vermekten memnun olduğunu ifade etti.

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