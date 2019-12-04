NATO 70 yaşında, gündemi ‘beyin ölümü’

04 Aralık 2019

Hilal SARI

Londra'da Türk vatandaşları tarafından bayraklarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun güncellenmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmeleri yaptı: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.”

Bu arada NATO toplantısı için Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması için bir nihai tarihi olmadığını ancak Kasım 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimi sonrasını beklemenin daha iyi olabileceğini söyledi. NATO 70. yılını üye ülkelerin NATO bütçesine katkıları ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Economist röportajıyla başlayan ‘beyin ölümü’ tartışmalarının gölgesinde kutluyor.

Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleşen NATO’nun kuruluşunun 70. yaşının kutlandığı zirvede Türkiye YPG’nin NATO tarafından bir terör örgütü olarak tanımlanmasını talep ederken, bu gerçekleşmediği takdirde Baltık ülkelerini ve Polonya’yı Rusya’ya karşı korumayı amaçlayan askeri planı veto edeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber ise Suriye’deki YPG’nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirterek “Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız”

Erdoğan: NATO güncellenmeli

Zirve için yola çıkmadan önce havalimanında açıklamalar yapan Erdoğan, NATO’nun güncellenmesi gerektiğine vurgu yaparak şu değerlendirmeleri yaptı: “Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO’yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz”

Trump: Şimdi Türkiye Çin veya Rusya’ya gidecek

Zirvesi öncesi Stoltenberg ile görüşen ABD Başkanı Trump, “Türkiye (NATO’da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak. Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum” diye konuşurken, S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret ederek, “Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak” diye konuştu.

Trump, Macron’un ‘beyin ölümü’ değerlendirmesini ise ‘çok aşağılayıcı’ ve saygısız bulurken, Macron söyleriklerinin arkasında olduğunu belirtti ve "Türkiye konusuna gelecek olursak, bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?” dedi.