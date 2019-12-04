NATO 70 yaşında, gündemi ‘beyin ölümü’
Londra’da dün başlayan NATO zirvesinde kurumun 70. yılı ‘beyin ölümü’ tartışmaları ve ittifakın geleceğine ilişkin endişeler gölgesinde kutlanıyor. Türkiye, NATO’dan terör sorununa destek vermesini beklerken, üye ülkeler arasında bu konuda fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor.
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