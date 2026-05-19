NATO, Estonya'da İHA düşürdüğünü doğruladı

NATO, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının NATO görevinde bulunan savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve NATO'nun Estonya makamlarıyla yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Romanya'ya ait F-16'lar görevdeydi

Hart, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Litvanya'da konuşlandırılan Romanya'ya ait F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının Estonya hava sahasında bir İHA'yı düşürdüğünü teyit etti.

Açıklamada, "NATO, topraklarımızı korumak ve halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla olası hava tehditlerine karşı 7 gün 24 saat hazır ve muktedirdir" ifadelerine yer verildi.

Estonya Savunma Bakanı da açıklama yapmıştı

Hanno Pevkur daha önce yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasına giren insansız hava aracının Vortsjarv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.