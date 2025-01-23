NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’nın savaşı kaybetmesi NATO'ya trilyonlara mal olabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde gerçekleştirilen Ukrayna konulu panelde açıklamalarda bulundu. Rutte konuşmasında Ukrayna’nın savaşı kaybetmesi durumunda NATO’nun caydırıcılığını yeniden tesis etmesinin trilyonlara mal olabileceğini ifade etti.

"Cephe hattı yanlış yönde ilerliyor"

Moderatörlüğünü gazeteci Fareed Zakaria’nın üstlendiği ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da konuşmacı olarak katıldı. Ukrayna’ya destek sağlayan ülkelerin bu desteği artırmaları gerektiğini vurgulayan Rutte, “Savaşın seyrini değiştirmemiz gerekiyor. Cephe hattı yanlış yönde ilerliyor” dedi.

"Batı, sömürgeleştirmesine izin vermeyecek"

Rutte, "Batı ülkeleri 21. asırda bir ülkenin diğerini işgal ederek sömürgeleştirmesine izin vermeyecek. O günler geride kaldı ve bu durumun böyle kalmasını sağlamalıyız. İkincisi, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya bu konuda hep birlikte çalışıyor ve bu durum, bu çatışmanın sadece Avrupa’ya özgü olmadığını, küresel bir mesele olduğunu ve söz konusu olanın jeopolitik bir çatışma olduğunun kanıtıdır” dedi.

Trilyonlarla ölçülecek bir ilave bedel

Ukrayna’da Rusya’nın zafer kazanmasının sonuçlarının Ukrayna’nın çok ötesinde etki oluşturacağına ve dünyanın en büyük askeri ittifakı NATO’nun gücünü ve güvenilirliğini zayıflatacağına dikkat çeken Rutte, “Eğer Ukrayna kaybederse, NATO’nun caydırıcılığını yeniden tesis etmek için ödememiz gerekecek bedel, halihazırda savunma harcamalarını ve sanayi üretimini artırmamız için harcamayı düşündüğümüzden çok, çok daha yüksek bir bedel olacak. Bu milyarlarla değil, trilyonlarla ölçülecek bir ilave bedel olacak” şeklinde konuştu.

Amerikan silahlarını Avrupa finanse edecek

Rutte ayrıca ABD’nin yeni Başkan Donald Trump yönetimi altında Ukrayna’ya silah desteğini devam ettirmesi halinde, bunu Avrupalıların finanse etmeye hazır olduğundan kesinlikle emin olduğunu söyledi. Rutte, “Ukrayna konusunda ABD’nin sürece dahil olmaya devam etmesi ve barış müzakereleri başladığında Ukrayna’nın güçlü bir konumda olmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ancak Avrupalılara şunu söyleyebilirim, yeni Trump yönetimi, Ukrayna’ya savunma sanayisi açısından yardım sağlamaya devam etme konusunda istekli olursa, Avrupalılar bunun finansmanını üstlenecektir. Bundan tamamen eminim. Bunu yapmaya istekli olmalıyız çünkü şu anda ABD, Avrupa’dan daha fazla ödeme yapıyor ve Trump, bu husustaki tepkilerinde haklı. Tamam, bu küresel bir çatışma ancak her şeye rağmen Ukrayna, ABD’ye değil Avrupa’ya daha yakın” dedi.

Rusya'ya yeni yaptırım mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Dünya Ekonomik Forumu marjında Amerikan CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rusya’yı Ukrayna’daki savaşı sona erdirmemesi durumunda yüksek düzeyli yaptırımlar ve ilave gümrük vergisi ile karşılaşabileceği konusunda uyaran Trump’ın tavrını öven Rutte, “Trump’ın Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulama konusundaki tavrından çok, çok mutlu oldum. Rus ekonomisinin son derece kötü durumda olduğunu biliyoruz ve yaptırımların faydası olacaktır” dedi.