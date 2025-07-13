NATO Genel Sekreteri Rutte Washington'a gidiyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Temmuz tarihlerinde Washington DC’yi ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşecek. NATO tarafından yapılan açıklamada ziyaretin nedeni belirtilmezken, Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği ve pazartesi günü yapacağını söylediği “önemli açıklama” dikkat çekti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelmesi bekleniyor.
NATO tarafından yapılan açıklamada, Rutte’nin ziyaretine dair özel bir gerekçeye yer verilmedi.
Trump önemli bir açıklama yapacağını açıklamıştı
Öte yandan ABD Başkanı Trump, NBC News’e verdiği son röportajda, ülkesinin NATO aracılığıyla Ukrayna’ya silah desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmiş ve pazartesi günü "önemli bir açıklama" yapacağını ifade etmişti.