NATO Genel Sekreteri Rutte Washington'a gidiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelmesi bekleniyor.

NATO tarafından yapılan açıklamada, Rutte’nin ziyaretine dair özel bir gerekçeye yer verilmedi.

Trump önemli bir açıklama yapacağını açıklamıştı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, NBC News’e verdiği son röportajda, ülkesinin NATO aracılığıyla Ukrayna’ya silah desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmiş ve pazartesi günü "önemli bir açıklama" yapacağını ifade etmişti.