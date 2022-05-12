NATO genişliyor, Kremlin tepkili, Finlandiya’nın gazını kesebilir

Hilal SARI



Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya’nın ‘nükleer tehdidi’ karşısında NATO üyeliğinin gerekmediğini açıklayan iki İskandinav ülkesinin tavrındaki değişim, Kremlin nezdinde bir tehdit olarak görülüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niniistö ve Başbakan Sanna Marin, perşembe günü yayınladıkları bildiride ‘hızlı bir şekilde’ NATO’ya başvuru yapılacağını söyledi. İsveç basınındaki haberlere göre Stockholm de 16 Mayıs’ta NATO üyelik başvurusunu yapabilir. Gelişmelerin ardından Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ve Rus dışişlerinden yapılan açıklamalarda bu genişlemenin Rusya için bir tehdit olarak görüldüğü vurgulandı. Ayrıca Kremlin’in cuma günü Finlandiya’ya doğalgaz akışını durduracağı öne sürülüyor. Rus Dışişleri açıklamasında NATO’nun genişlemesi nedeniyle “Hem askeri hem teknik nitelikte karşı adımlar atılacağını” vurgulandı. Daha önce Rus tarafından yapılan açıklamalarda iki ülkenin NATO’ya girmesine, Rusya’nın Baltık Denizi’ne nükleer güç yerleştirmesiyle karşılık verileceği sinyali gelmişti.

Türkiye’nin veto hakkı var

Ukrayna savaşı ve Avrupa güvenlik haritası açısından çok büyük bir değişim olması beklenen iki yeni NATO üyeliği Türkiye’nin de aralarında olduğu 30 NATO üyesi tarafından onaylanmak zorunda. Türkiye bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak F-35’lerle ilgili anlaşmanın kabulu için Kongre’ye çağrı yapan Biden hükümetinin Türkiye’nin yeni NATO üyeliklerini onaylamasını istediği biliniyor. Şimdiye kadar ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok NATO üyesi İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine destek açıkladı.