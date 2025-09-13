NATO hava sahasında tehlikeli tırmanış: Rus dronu Romanya hava sahasına girdi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu’na ait bir dronun Romanya sınırlarını yaklaşık 10 kilometre ihlal ederek, NATO hava sahasında yaklaşık 50 dakika boyunca kaldığını belirtti.

Söz konusu olayın, geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasında yaşanan benzer bir ihlalin ardından gerçekleştiğine işaret eden Zelenskiy, bu tür olayların tesadüf ya da hata olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ukrayna lideri, Rus ordusunun dron rotalarını ve uçuş sürelerini önceden planladığını vurgulayarak, “Bu tür ihlalleri önlemek amacıyla önleyici tedbirler alınmalı, gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, uluslararası toplumu ve NATO üyelerini, sınır güvenliğini sağlamaya yönelik daha etkin adımlar atmaya çağırdı.