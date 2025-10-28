NATO, ilk biyoteknoloji konferansını gerçekleştirdi

NATO, Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'de ilk kez biyoteknoloji konferansı gerçekleştirdi. NATO Biyoteknoloji Konferansı'na müttefik ülkelerden akademisyenler, hükümet yetkilileri ve araştırmacılar katıldı. Konferansta konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun gelişen teknolojilere büyük önem verdiğini ifade ederek, bugün ilki gerçekleştirilen biyoteknoloji konferansını "tarihi bir toplantı" olarak nitelendirdi.

NATO'nun ateş gücüne ve en iyi teknolojilere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Rutte, "Biyoteknolojide yeniliği ilerletmek, bu çabanın kilit bir parçasıdır. Bu, ordularımızın en iyi ve gelişmiş kabiliyetlere sahip olmasını sağlayacaktır" dedi.

Rutte, "Güvende kalmak için sadece tanklara, jetlere, gemilere, insansız hava araçlarına ve mühimmata değil, aynı zamanda biyoteknolojiyi geliştirmeye, edinmeye ve savunma yeteneklerimize entegre etmeye de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Çin, çok hızlı ilerleme kaydetti"

Çin'in 2023'te biyoteknoloji araştırmalarına 3 milyar dolar yatırım yaptığına ve bu alanda hızla ilerlediğine dikkat çeken Rutte, "Çin, gen düzenleme ve sentetik biyoloji gibi alanlarda, askeri ve çift kullanımlı uygulamalar için çok hızlı ilerleme kaydetti. Yakından izlediğimiz bir diğer ülke olan Rusya da gizli biyolojik araştırmalar yürütüyor. Rusya, düşmanlarına karşı kullanabilmek üzere biyolojik silah programı gibi kötü niyetli enstrümanları kullanmaya çalışıyor. Yani mesaj net. Çin, Rusya ve diğerlerine bu alanda üstünlük kurma fırsatı vermemeliyiz" dedi.

Biyoteknolojinin askeri alandaki kullanımına örnekler veren Rutte, "Tele-tıp ve sahada kan temini gibi birçok uygulama, askeri ortamlarda kullanılmaya hazır durumda. Şu anda bile askerlerimizi korumaya ve direncimizi artırmaya yardımcı oluyorlar. Ayrıca askerlerimizin ve politikacıların yorgunluk belirtilerini, enfeksiyon veya travma belirtilerini erken aşamada izleyebilen biyoteknoloji destekli giysiler geliştirmek için hızlı bir ilerleme söz konusu. Yani bu alanda pek çok pratik uygulama mevcut. Bu tür mevcut teknolojilerin gelişmiş uygulamalarına daha fazla ihtiyacımız var. Bu, fiziksel, bilişsel ve duygusal yetenekleri geliştirebilir" dedi.

NATO müttefiklerini biyoteknoloji devriminde ön safta yer almak için çabalarını artırmaya çağıran Rutte, "Geleceği şekillendirmek için gerekli her şeye sahip olduğumuza inanıyorum" dedi.