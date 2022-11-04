NATO: İran, Rusya'ya füze tedarik edebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün, İran'ın Ukrayna'da kullanması üzere Rusya'ya sattığı insansız hava araçlarına (İHA) ek olarak füze de tedarik etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, "İran'ın Rusya'ya İHA teklif ettiğini ettiğini ve füze sevkiyatını değerlendirdiğini görüyoruz. Bu kabul edilemez. Hiçbir ülke Moskova'ya bu yasadışı savaşta destek vermemeli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçen ay, Rusya'ya İHA tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar üzerinde anlaşmıştı.