NATO: Özgürlük ticaretten önemli

Ukrayna savaşına ilişkin açıklamarı sırasında “Özgürlük, serbest ticaretten daha önemlidir, değerlerimizi korumak, kârdan daha mühimdir” diyen Stoltenberg, NATO’nun genişlemesinin Avrupa genelinde özgürlük ve demokrasiyi de yaygınlaştırdığını söyledi.

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Çin Tayvan’ı işgal ederse, askeri destek veririz” açıklamasından bir gün sonra Çin'in bazı teknolojilerinin 5G ağlarında ve Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatında kullanımı konusundaki tartışmalara atıfta bulunarak, Batılı ülkelerin güvenliklerini ekonomik karlar karşılığında takas etmemesi gerektiği konusunda uyardı.