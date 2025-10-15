NATO toplantısında Ukrayna ve bölgesel güvenlik masada

NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanları, bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ana gündeminde ittifakın caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, Ukrayna’ya destek, Rusya’nın artan hava sahası ihlalleri ve savunma harcamaları yer alıyor.

Toplantıya Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılıyor. Güler’in forum kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla ikili temaslarda bulunması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Rutte: Savunma ve caydırıcılığı güçlendireceğiz

Toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın savunma kapasitesini artırma konusuna vurgu yaptı.

Rutte, "Temel odak noktamız, NATO’nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmek olacak" dedi.

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen son NATO Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmasının da gündemde olacağını belirten Rutte, yeni kabiliyetler ve hedeflerin değerlendirileceğini ifade etti.

Yeni girişim: Dron tehditlerine karşı önlem

Rutte, doğu kanadında güvenliği artırmayı hedefleyen “Eastern Sentry” (Doğu Gözcüsü) girişiminin de ele alınacağını söyledi.

Ayrıca, dron kaynaklı tehditlerle mücadele etmek için yeni bir NATO girişiminin açıklanacağını belirtti.

Rutte, “Dronlardan doğan yeni sınamalarla mücadele etmek için yeni bir girişim açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya destek yeniden gündemde

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna’ya yönelik kararlı desteğin süreceğini de vurguladı.

Rutte, "Genel desteğimiz Putin üzerinde baskı yaratıyor. Ukrayna'nın kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmesine desteğimiz, Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydıracaktır" dedi.

Toplantının ana oturumunun ardından NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak; ardından da Ukrayna Savunma Temas Grubu bir araya gelecek.

Türkiye adına Güler katılıyor

Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Güler’in toplantı süresince çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması, bu temaslarda Türkiye’nin savunma politikaları, bölgesel güvenlik meseleleri ve NATO işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor.

Toplantıya ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Denys Shmyhal de katılıyor.