NATO-Ukrayna Komisyonu'ndan olağanüstü toplanma kararı
NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.
İHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyurdu.
Gelişmenin ardından NATO-Ukrayna Komisyonu, bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.