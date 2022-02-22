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NATO-Ukrayna Komisyonu'ndan olağanüstü toplanma kararı

NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyurdu.

Gelişmenin ardından NATO-Ukrayna Komisyonu, bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

 

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