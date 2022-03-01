  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. NATO: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız
Takip Et

NATO: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını ifade ederek bu ülkeye asker göndermeyeceklerini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 6. güne girilirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını açıkladı.

Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini de belirten Stoltenberg, Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını da söyledi.

 

Ukrayna: Rus güçleri 5 bin 710 asker kaybettiUkrayna: Rus güçleri 5 bin 710 asker kaybettiDünya

 

Ayrıntılar geliyor...