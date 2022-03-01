NATO: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını ifade ederek bu ülkeye asker göndermeyeceklerini söyledi.
AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 6. güne girilirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını açıkladı.
Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini de belirten Stoltenberg, Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını da söyledi.
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