NATO: Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz

NATO Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz." açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz." ifadesini kullandı.