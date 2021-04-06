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'NATO, Ukrayna'ya desteğini teyit etti'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin ardından NATO'nun Ukrayna'ya desteğini teyit ettiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleri ve ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

 

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