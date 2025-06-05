NATO zirvesi öncesi ABD'den yüzde 5 savunma harcaması vurgusu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Hegseth, NATO müttefiklerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın sonunda NATO Lahey Zirvesi’nde ilan etmeyi planladığı yüzde 5’lik savunma harcaması taahhüdü konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

"Mutabakat sağlamak üzereyiz"

Hegseth, "Buradaki ülkeler, yüzde 2 oranını çoktan aşmış durumda ve bu ay sonunda Lahey’de yapılacak NATO zirvesi öncesinde yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne çok yakınız. Neredeyse mutabakat sağlamak üzereyiz" dedi.

Bakan Hegseth ayrıca, "İttifakın birkaç hafta içerisinde yüzde 3,5’i askeri harcamalar ve yüzde 1,5’i altyapı ve savunma faaliyetlerine ayrılmak üzere, yüzde 5 oranında savunma harcaması taahhüdünde bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu. Hegseth, bu oranların NATO’ya gerçek bir bağlılık ortaya koyduğunu ve her ülkenin üzerine düşeni yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

"Avrupa savunma konusunda ABD'ye bel bağlamamalı"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa’nın savunma konusunda ABD’ye bel bağlamaması gerektiği yönündeki açıklamalarını da yinelerken, ABD’nin dünya genelindeki askeri güçlerinin konuşlandığı noktaları gözden geçirdiğini ifade etti.

Hegseth, "Hint-Pasifik bölgesine gerektiği şekilde odaklandığımızdan ve orada yeniden caydırıcılık oluşturduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ardından dünya genelinde yük paylaşımını artıracağız" dedi.

Hegseth, "ABD, her zaman her yerde olamaz ve olmamalı da" diye de ekledi.