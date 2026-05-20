NATO'da Hürmüz hamlesi: Müdahale seçeneği masada

NATO’nun, Hürmüz Boğazı’nın temmuz ayının başına kadar yeniden ulaşıma açılmaması halinde ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla devreye girebileceği ihtimali üzerinde durduğu öne sürüldü.

Konuya yakın üst düzey bir NATO yetkilisi, ittifak içinde bu seçeneği destekleyen ülkeler bulunduğunu ancak henüz ortak bir görüş oluşmadığını belirtti. Konunun, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO zirvesinde gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO içinde yeni seçenekler tartışılıyor

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich ise olası bir görevle ilgili yöneltilen soruya “Önce siyasi karar alınır, ardından resmi planlama yapılır. Bunu düşünüyor muyum? Kesinlikle” ifadeleriyle yanıt verdi.

İttifak üyeleri daha önce, Hürmüz Boğazı’nda ancak çatışmaların sona ermesi ve NATO dışındaki ülkelerin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir koalisyon kurulması halinde rol üstlenilebileceği görüşünü savunuyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki artış ve küresel büyüme beklentilerindeki zayıflama nedeniyle NATO içinde daha aktif adımların değerlendirilmeye başlandığı ifade ediliyor.

Güvenli geçiş planı netleşmedi

Diğer yandan NATO ülkelerinin ticari gemilere güvenli geçişi hangi yöntemle sağlayacağına ilişkin net bir planın henüz ortaya çıkmadığı belirtiliyor. ABD’nin kısa süre önce başlattığı benzer girişimin ise güçlü askeri kapasitesine rağmen birkaç gün içinde durdurulduğu hatırlatılıyor.