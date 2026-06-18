NATO'da kritik dönüş: ABD'nin Avrupa katkısı hemen azalacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltma kararının "hemen" uygulanacağını belirtti. Rutte, buna karşın Avrupalı müttefiklerin ortaya çıkacak boşluğu kapatmak için adım atmaya başladığını söyledi.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Rutte, toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağını bildirdi.

Rutte, zirvede savunma sanayi üretiminin artırılması ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusunda somut adımların gündeme geleceğini ifade etti.

İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı gündemde

ABD ile İran arasında varılan mutabakata da değinen Rutte, anlaşmanın nükleer kapasitenin azaltılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Rutte, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yaptı. Bu önemli çünkü bu anlaşmanın yaptığı şey nükleer kapasiteyi azaltmak. ABD, şubat sonundan itibaren İran'ın nükleer kapasitesinin azaltılmasını sağladı. Aynı şey, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini de tehdit eden balistik füze kapasitesi için de geçerli. Ayrıca, G7 liderlerinin açıklamasında da gördüğünüz gibi, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak için neler yapabileceklerini kesinlikle değerlendiriyorlar" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, İttifak'ın Hürmüz Boğazı'nda rol üstlenmeye hazır olduğunu da yineledi.

ABD'nin katkısı azalacak

ABD'nin NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları yeniden düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rutte, kararın planlama boyutuna dikkat çekti.

Rutte, "Dün bunun hemen olup olmayacağıyla ilgili soru gündeme geldi. Bu hemen (olacak) ama bunu söylemekte biraz tereddüt etmemin sebebi, bunun bir planlama aracı olması. Peki gerçekte savaş çıkarsa ne olurdu? Beşinci madde durumunun ortaya çıkacağını varsayalım, o zaman ABD de dahil tüm müttefikler, savaşı sürdürebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Dolayısıyla, bir planlama aracı olarak, ABD'nin katkısını azalttığını, hala önemli olsa da geçmişe göre biraz daha düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rutte, ABD katkısındaki azalmanın ardından oluşabilecek açığın Avrupalı müttefikler tarafından telafi edilmeye başlandığını belirterek, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

G7 Zirvesi'nde Ukrayna desteği öne çıktı

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne de değindi.

Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump dahil G7 liderlerini Ukrayna'ya destek konusunda bir araya getirdiğini belirten Rutte, toplantının Ukrayna açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Bir soru üzerine Trump'ın Ukrayna konusunda diplomatik çıkmazı aşmak için çaba gösterdiğini belirten Rutte, Patriot füzeleri gibi kritik askeri yardımlar dahil olmak üzere Trump'ın "Ukrayna için çok şey yaptığını" ifade etti.

Hegseth'in NATO ziyareti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaklaşık bir yılın ardından NATO karargahına gelmesine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, Hegseth'in İttifak'ın "büyük bir dostu" olduğunu söyledi.

Rutte, Hegseth'in ABD'nin NATO'ya bağlılığını açık şekilde dile getirdiğini, bununla birlikte Avrupa ve Kanada'dan yük paylaşımının daha adil hale getirilmesi yönündeki beklentiyi de vurguladığını kaydetti.