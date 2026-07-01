NATO'dan Ankara Zirvesi öncesi Ukrayna mesajı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Müttefiklerin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'ya "sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli" güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulunacağını belirten Rutte, zirvenin artan savunma harcamalarını yeteneklere dönüştürme ve İttifak genelinde savunma sanayinin önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefine odaklanacağını kaydetti.

Rutte, "NATO'nun ittifak genelindeki (savunma) sanayine mesajı açık: Hazır olun, hızlanın, birlikte çalışın, yeni üretim hatları açın, tedarik zincirlerini genişletin ve güvenliğimiz için ihtiyaç duyduklarımızı hızla teslim edin" diye konuştu.

Rusya'ya yönelik "baskının sürdürülmesi gerektiğini" söyleyen Rutte, "Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erse bile, Avrupa-Atlantik güvenliği için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edecektir." dedi.

Rutte, Ukrayna'nın savunması için ABD'nin "vazgeçilmez" olduğunu vurguladı.

Kanada ve Avrupa ülkelerinin finansmanıyla ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya akışının devam ettiğini dile getiren Rutte, bu sistemin "adil" olduğunu ifade etti.

Küresel güvenlik ortamının "karmaşık ve istikrarsız" olduğuna dikkati çeken Rutte, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünya ekonomisini nasıl rehin almaya çalıştığına bakın. Müttefiklerin boğazdan serbest geçişi sağlamaya yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde konuştu.