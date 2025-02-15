NATO'dan Avrupa ülkelerine uyarı! 'ABD'nin yakın takibinde olacaksınız...'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih'te katıldığı 'NATO, ABD ve Transatlantik Güvenlik' konulu bir panelde, Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirdi.

"Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacak"

Haziran ayında Hollanda'da düzenlenmesi planlanan zirvede, ittifakın savunma harcamaları hedefleri konusunda yeni bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyleyen Rutte, yeni hedefin mevcut yüzde 2 hedefinden, "çok daha yüksek" olacağını kaydetti ve "Tabii ki hala parayı nasıl bulacakları konusunda endişeliler" dedi.

Avrupa'nın savunma harcamaları hedefine yönelik adımlarının ABD tarafından izleneceğini söyleyen Rutte, "Attığınız adımlar, takip edilip izlenecektir. Telefonun karşı tarafında olacağım ve eğer beni dinlemezseniz, taahhüdünüzü yerine getirmediğinizde eminim Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır." ifadelerini kullandı.

Boş koltuğun sahibi Çin...

Ukrayna konusunda eğitim ve silah tedariki dahil askeri yardımın devam etmesinin önemine işaret eden Rutte, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barış sağlanması konusundaki dileğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olası görüşmelerin küresel etkilerine ve Çin'in de bu görüşmelere taraf olma ihtimaline değinen Rutte, "Başkan (Donald) Trump, Zelenskiy, Putin ve diğerleri ne zaman bu görüşmelere başlasa, boş bir sandalye var ve bu sandalyeyi Çin Komünist Partisi Birinci Sekreteri Şi Cinping dolduruyor ve o da izliyor olacak. Ve eğer bu görüşmelerin sonucunda Batı için zayıf bir anlaşmaya varılırsa Kuzey Kore, Çin ve İran'ın da bu işin içinde olduğu düşünüldüğünde, bunun çok büyük bir etkisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.