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NATO'dan olağanüstü toplantı kararı

NATO, Türkiye'nin madde 4 kapsamında Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde toplanacağını açıkladı.

NATO'dan olağanüstü toplantı kararı
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NATO'dan yapılan basın açıklamasına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin Madde 4 kapsamında Suriye'deki  durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde bugün toplanacağını duyurdu.

NATO üyesi 29 ülkenin daimi temsilcileri toplantıda yer alacak. NATO'nun Washington Anlaşması'nın 4'ncü maddesi bir ülkenin toprak  bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin tehdit altında  olması durumunda üye ülkeleri danışma toplantısına çağırma hakkı veriyor.

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