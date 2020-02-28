NATO'dan olağanüstü toplantı kararı
NATO, Türkiye'nin madde 4 kapsamında Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde toplanacağını açıkladı.
NATO'dan yapılan basın açıklamasına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin Madde 4 kapsamında Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde bugün toplanacağını duyurdu.
NATO üyesi 29 ülkenin daimi temsilcileri toplantıda yer alacak. NATO'nun Washington Anlaşması'nın 4'ncü maddesi bir ülkenin toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin tehdit altında olması durumunda üye ülkeleri danışma toplantısına çağırma hakkı veriyor.
NATO üyesi 29 ülkenin daimi temsilcileri toplantıda yer alacak. NATO'nun Washington Anlaşması'nın 4'ncü maddesi bir ülkenin toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin tehdit altında olması durumunda üye ülkeleri danışma toplantısına çağırma hakkı veriyor.