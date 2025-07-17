NATO'dan Patriot açıklaması: Hazırlıklar sürüyor

Grynkewich, basına yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ukrayna'da sevk edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin konuştu.

"En kısa sürede ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor"

Almanya ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Grynkewich, "Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ve en hızlı şekilde Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor. Bana tavsiye edilen; hava savunma sistemlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırılması." dedi.

Grynkewich, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm olsa bile Rusya'nın "tehdit" olmaya devam edeceğini savundu.