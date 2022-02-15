NATO'dan Rusya açıklaması: Bir işaret görmedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı birliklerinin geri döndüğü açıklaması üzerine, Ukrayna sınırlarında güçlerin azaldığına dair işaret görmediklerini söyledi.

Stoltenberg, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurduğunu hatırlatılan Stoltenberg, "Şu ana kadar sahada herhangi bir gerileme görmedik. Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair herhangi bir işaret görmedik." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Ancak Rusya'nın yaptıklarını ve Moskova'dan gelen ve temkinli bir iyimserlik sağlayan, diplomatik çabalara devam etme istekliliğine ilişkin işaretleri izlemeyi ve yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Geçen bahardan bu yana sahada hareket halinde güçler gördüklerini, bu hareketin "gerçek bir gerilimi azaltmayı" temsil etmediğini söyleyen Stoltenberg, Rusya'nın birlikleri çekse de ekipmanı geride bıraktığının ve bunun çok hızlı şekilde takviye edebilir olduğunun altını çizdi.

Stoltenberg, "Görmemiz gereken şey, birliklerin ciddi ölçüde geri çekilmesi ve bu sırada geride ağır teçhizat bırakmamasıdır." şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi paylaştı

Ortaklarıyla ülkesindeki durumla ilgili sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kuleba, "Bu geniş kapsamlı temaslar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şantajı ve baskısı ile mücadelede ortaklar koalisyonunu oluşturmayı başardığımızı gösteriyor. Ukrayna'da yaşananlar, sadece Ukrayna veya Avrupa'nın, hatta Avrupa Atlantik bölgesinin sorunu değil. Bu, gerçekten dünyanın güvenliği ile ilgilidir." dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'ya ek finans destek sağlayacağını dile getiren Kuleba, "Son birkaç gün içinde 2 milyar doların sağlanması konusunda karar alındı." ifadesini kullandı.

"Rus askerlerin sınırdan çekildiğini gördüğümüzde, gerilimin düştüğüne inanacağız"

Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Kuleba, Rusya'dan bu yönde çeşitli açıklamaların yapıldığını belirtti.

Kuleba, "Bu nedenle, buna duyunca değil, görünce inanacağız. Böyle bir kuralımız var. Askerlerin çekildiğini gördüğümüzde, gerilimin düştüğüne inanacağız." diye konuştu.

AGİT, Ukrayna gündemiyle toplanacak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacağını dile getiren Kuleba, Rusya'nın bu toplantıda kendi eylemleri ile ilgili açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Kuleba, "Eğer bu olmazsa cuma günü AGİT'in ana organları Daimi Konsey ile Güvenlik İşbirliği Forumu'nun ortak toplantısını talep edeceğim. Burada sadece durum değil, aynı zamanda ortak eylem konusundaki öneriler de istişare edilecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya, ayrılıkçıları tanımasıyla Minsk anlaşmalarından çıkmış olacak"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları tanıması ihtimalini değerlendiren Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu konuda, Ukrayna'nın değişmez pozisyonunu hatırlatmak istiyorum. Bu bölgelerin tanınması yönünde bir karar alınırsa, Rusya, tüm sonuçlarıyla birlikte fiilen ve hukuken Minsk anlaşmalarından çıkmış olacak. Bu konuda ortaklarımızı uyardık."

Ukrayna Parlamentosu'ndan kınama

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçıları tanıma yönündeki girişimlerini kınayan bildiriyi kabul etti.

Bildiride, konuyla ilgili olası kararın, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, AGİT, NATO ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nce tanınmaması çağrısında bulunuldu.