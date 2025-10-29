NATO'dan Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye uluslararası kurumlardan kutlama mesajları gelmeye devam ediyor.

Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı (SHAPE), sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaştı.

SHAPE'in X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Bu Cumhuriyet Bayramı'nda Türk müttefiklerimizi kutluyor ve birlikte güvenli bir geleceğe doğru ilerliyoruz! İttifak'ı ancak müttefiklerimizin desteğiyle güvende tutuyoruz ve Türkiye'ye paha biçilmez desteği için teşekkür ediyoruz!"