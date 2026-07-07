NATO'dan Ukrayna'ya dev destek hazırlığı: 140 milyar Euro masada

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar Euro destek taahhüdünde bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

Wadephul, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Deutschlandfunk radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya yönelik desteğin sürdürüleceğini belirten Wadephul, "2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya yalnızca Avrupa ve Kanada'nın katkılarıyla 140 milyar Euro taahhüt edebiliriz. Bu, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü bir destek sinyali olacaktır" ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, söz konusu taahhüdün yalnızca Kiev'e verilen desteği göstermeyeceğini, aynı zamanda Moskova'ya da Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceği mesajını vereceğini söyledi.

"Sahadaki destek etkisini gösteriyor"

Wadephul, savaş alanındaki son gelişmelerin Ukrayna açısından yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti. Ukrayna'nın Rusya'ya daha ağır darbeler indirebildiğini dile getiren Wadephul, Batı'nın sağladığı askeri ve mali desteğin sahadaki etkisinin açık biçimde görüldüğünü ifade etti.

Rusya'ya baskı artırılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'nın yeniden müzakere masasına oturtulabilmesi için uluslararası baskının daha da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.