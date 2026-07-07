NATO'nun savunma harcamalarında yeni rekor beklentisi: 2026'da 1,8 trilyon doları aşacak

NATO'nun açıkladığı 2026 yılı tahmini savunma harcamaları verilerine göre, üye ülkelerin toplam savunma bütçesinin 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu tutar, 2025 yılına göre yaklaşık yüzde 11'lik artışa işaret ediyor.

İttifakın toplam savunma harcamaları 2024 yılında 1 trilyon 482 milyar 905 milyon dolar, 2025 yılında ise 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

En yüksek harcama yine ABD'den

2026 yılında da NATO içinde en büyük savunma bütçesine ABD'nin sahip olması bekleniyor. Yaklaşık 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık harcamayla ABD'nin, ittifakın toplam savunma harcamalarının yüzde 57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin ardından Almanya'nın 147 milyar dolar, İngiltere'nin 110 milyar dolar, Fransa'nın 80 milyar dolar, İtalya'nın 57 milyar dolar, Polonya'nın 53 milyar dolar ve Kanada'nın 52 milyar dolarlık savunma harcaması yapması bekleniyor. Türkiye için öngörülen savunma harcaması ise 48 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Savunma harcamasında milli gelir payında Litvanya ilk sırada

Verilere göre, 2026 yılında beş NATO üyesi ülkenin temel savunma harcamalarının GSYH'ye oranı yüzde 3,5'in üzerine çıkacak.

Bu alanda ilk sırada yüzde 5,33 ile Litvanya yer alırken, Estonya yüzde 5,1, Letonya yüzde 4,92, Polonya yüzde 4,68 ve Yunanistan yüzde 3,65 ile sıralanıyor. Danimarka'nın yüzde 3,49, İsveç'in ise yüzde 3,22 oranına ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin savunma harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2,85 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, NATO ortalamasının yüzde 2,86 olacağı öngörülüyor.

Aynı dönemde ABD'nin GSYH'sinin yüzde 3,17'sini, Almanya'nın yüzde 2,69'unu, İngiltere'nin yüzde 2,56'sını, Fransa'nın yüzde 2,22'sini ve İtalya'nın yüzde 2,10'unu savunmaya ayırması bekleniyor.

En düşük oran Slovenya'da

Savunmaya milli gelirinden en düşük payı ayırması beklenen NATO üyesi ülke yüzde 1,61 ile Slovenya olacak. Bu ülkeyi yüzde 2 ile Belçika ve İspanya takip edecek.

Öte yandan, 2026 yılında 17 NATO üyesinin savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlarda GSYH'nin yüzde 1,5'i hedefini yakalayacağı tahmin ediliyor.

2035 hedefi Lahey Zirvesi'nde belirlenmişti

NATO liderleri, 2025 yılında Lahey'de düzenlenen zirvede, 2035'e kadar temel savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 3,5'ine çıkarılması konusunda uzlaşmıştı.

Buna ek olarak, sivil hazırlık ve dayanıklılığın artırılması, inovasyonun desteklenmesi, kritik altyapının korunması ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi savunma ve güvenlikle bağlantılı alanlara GSYH'nin yüzde 1,5'i oranında ek kaynak ayrılması hedefi benimsenmişti.