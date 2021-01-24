Navalny eylemlerinde 3 binin üzerinde protestocu tutuklandı

Geçen haftalarda Berlin’den Rusya’ya dönen eski muhalefet başkanı Alexei Navalny’nin tutuklanmasının ardından Moskova genelinde baş gösteren protestolarda polis, 3 binin üzerinde eylemciyi tutukladı.

Ağustos ayında Rusya’da suikast saldırısına uğrayan Navalny’nin Rusya’ya döndüğü gün şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından muhalefet lideri, bunun kendisine yönelik bir komplo olduğunu öne sürmüş ve protesto çağrısı yapmıştı.

Rusya’da protestoları takip eden ve kâr amacı gütmeyen bağımsız OVD Info kuruluşuna göre, dün ülke genelinde Navalny’nin serbest bırakılmasını talep eden protestolarda 1.200’ü Moskova’da olmak üzere yaklaşık 3.100 kişi gözaltına alındı.