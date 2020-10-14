Navalny iddiaları karşılıklı yaptırımlara neden olabilir

14 Ekim 2020

AFP'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, AB'nin Rus tüzel ve gerçek kişiler Rus muhalif Alexey Navalny'nin zehirlenmesi iddiasıyla yaptırım uygulamak üzerinde anlaşmasından bir gün sonra 6 kişiye yaptırım uygulamayı kararlaştırdığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, zehirleme iddiaları bir kez daha reddederek, AB'nin yaptırım uygulaması durumunda Rusya'nın da karşılık vereceğini açıkladı.

Almanya'nın somut bir kanıt sunmadığını belirten Lavrov, "Yaptırım uygulanırsa aynı şekilde cevap vermeye hazırız ve evet bu diplomatik bir uygulama ve bir tepki" dedi.