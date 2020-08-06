Navarro: ABD'nin ilaçta dışa bağımlılığı korkutucu düzeyde
Ticaret Danışmanı Navarro, ABD'nin ilaç konusunda dışa bağımlılığının tehlikeli düzeye ulaştığını söyledi.
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD'nin ilaç tedariği konusunda tehlikeli derecede dışa bağımlı olduğunu belirtti.
Navarro daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın bir başkanlık emri ile dışarıdan ilaç tedarik ederek ABD'li üreticilerin fiyatları düşürmesini sağlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yeni kararnameyi günün ilerleyen saatlerinde açıklaması bekleniyor.