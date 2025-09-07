NBC News'ten flaş iddia! 'ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın yüklü ödeme yaptığı isimlerin gizli tutulmasını istedi'

NBC News'ün mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Epstein'ın 2008'deki savcı-sanık uzlaşması kapsamında Florida'daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldığı bu iki kişinin "suçlanmamış üçüncü taraflar" olduğunu savundu.

Bakanlık, Manhattan'daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman'a gönderdiği dilekçede Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktı.

Öte yandan, mahkeme kayıtlarında Epstein'ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018'de 100 bin dolar ile 250 bin dolar havale ettiği belirtilen bu kişilerin iddianamede adı geçen çalışanlardan biri olduğu ileri sürüldü, Epstein'ın ödemelerinin "tanıkları etkileme girişimi" olarak kendisine karşı ifade verebilecek kişileri engellemeyi amaçlamış olabileceği iddia edildi.

NBC News, Epstein'ın hayatını kaybetmesi, davanın sonuçlanmış olması ve savcıların başka kişilere dava açılmayacağını bildirmesini gerekçe göstererek Berman'dan gizli tutulan bu isimlerin açıklanmasını talep etti.