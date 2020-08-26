"Negatif faiz başarılı oldu"

26 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi İsabel Schnabel, negatif faiz uygulamasının başarılı olduğunu söyledi ancak kimi yan etkilerin zaman içinde ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Avrupa Ekonomi Kurumu Kongresi'nde konuşan Schnabel hükümetlerin COVID-19 salgını ile ilgili olarak "etkili bir tepki politikası" izlemesi gerektiğini ve bu şekilde faizlerin yeniden pozitif bölgeye dönmesinin önünün açılacağını söyledi.

Schnabel ayrıca, ters çevirme oranı ile ilgi kayda değer belirsizliklerin devam ettiğini ve mevcut tahminlerin ECB'nin etkin alt sınıra ulaşmadığını söyledi.