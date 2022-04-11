Nehammer: Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayana'ya saldırmasından sonra dün gece Putin ile bir görüşme yapacağı açıklanan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Nehammer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın derhal sona ermesi gerektiği oldu çünkü savaşın kazananı olmaz. Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna'daki siviller için insani gelişme sağlamak için her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim" ifadelerini kulandı.

Nehammer Avusturya basınına yaptığı açıklamada Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu belirterek, "İstanbul’daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.