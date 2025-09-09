Nepal'de protestolar büyüyor: Başbakan Oil istifa etti

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağına karşı başlayan protestolar tüm hızıyla devam ediyor. Protesto gösterileri sırasında 19 kişi hayatını kaybederken; 400'den fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli de protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Oli'nin istifa etmeyeceği duyurulmuştu

Nepal merkezli Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyuruldu.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, muhalefetin tepkilerinin aksine Başbakan Oli'nin istifa etmeyeceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle 4 Eylül'de erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için dün parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, şiddet olaylarının artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtmişti.