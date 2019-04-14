Nepal'de yolcu uçağı helikoptere çarptı

14 Nisan 2019

Nepal'in Lukla kasabasından başkent Katmandu'ya gitmek üzere Tenzing-Hillary Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Summit Air firmasına ait küçük uçak, pistte park halindeki Manang Air firmasına ait helikoptere çarptı.

Kazada uçağın pilotu ile helikopterin yakınındaki iki polis hayatını kaybetti, çevredeki dört kişi yaralandı.

Nepal sivil havacılık yetkilileri, yaralıların helikopterlerle Katmandu'ya sevk edildiğini, turistleri taşıyan yolcu uçağındaki dört yolcu ile bir hostesin ise kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Kazanın ardından Tenzing-Hillary Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Nepal'in doğusunda 2 bin 680 metre rakımlı bir dağ kasabası olan Lukla'nın Tenzing-Hillary Havaalanı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na Nepal yönünden yapılan seyahatler için kullanılıyor.