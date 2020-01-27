Nestle, Alergan'dan Zenpep'i aldı
Nestle SA, medikal bebek maması işini büyütmek için Zenpep'i satın aldı.
Nestle SA, sindirim sistemi ile ilişkili ilaç birimi Zenpep'i satın almak için Allergan Plc ile anlaştı.
Nestle yaptığı açıklamada, Zenpep'in satın alınmasının medikal bebek maması işinin büyütülmesini amaçladığı ifade edildi.
Satın alma işlemlerinin Allergan ile AbbVie'nin birleşmelerinin tamamlanması ile aynı anda sonuçlanması bekleniyor.
Nestle, Zenpep için ödeyeceği miktarı ise açıklamadı.