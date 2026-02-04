Nestle geri çağırma kapsamını büyüttü! Bebek mamalarında küresel endişe...

Gıda devi Nestle, Fransa'daki bebek maması geri çağırma işlemlerinde kapsamı genişlettiğini duyurdu. Ülkede cereulide toksini için belirlenen yasal sınırların aşağı çekilmesinin ardından şirket, Guigoz markalı ürünlerin yeni bir partisini daha tedbir amaçlı piyasadan çekme kararı aldı.

Toksinin kaynağı Çin'deki bir tesis

Söz konusu geri çağırma kararlarının merkezinde yer alan cereulide toksini, şiddetli bulantı ve kusmaya yol açabilen bir bakteri toksini olarak tanımlanıyor. Yetkililer, bu maddenin Çin'de faaliyet gösteren ve küresel ölçekte hammadde tedarik eden bir tesisten kaynaklandığını saptadı.

Özellikle endişe verici olan nokta, bu tesisin sadece Nestle'ye değil, Danone ve Lactalis gibi sektörün diğer dev oyuncularına da hammadde sağlıyor olması. Bu durumda kriz sadece tek bir markayla sınırlı kalmayabilir ve geniş bir üretici ağını etkileyebilir.

Küresel çapta endişe

Cereulide tespit edilmesinin ardından onlarca ülkede benzer geri çağırma işlemleri başlatıldı. Nestle'nin Ocak ve Aralık aylarında da Guigoz markalı bazı ürünleri Fransa'da piyasadan topladığı hatırlatılırken, son adımın Fransız regülatörlerin eşik değerleri düşürmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.