Nestle ve Starbucks'tan 7,15 milyar dolarlık ittifak
Nestle ve Starbucks, Starbucks ürünlerinin dünya çapında pazarlanması amacıyla 7,15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
İsviçre merkezli Nestle, ABD'li Starbucks'a 7,15 milyar dolar ödeyecek. Anlaşma kapsamında Nestle, ürünlerin Starbucks kafeleri dışında pazarlamasını üstlenecek. Ayrıca Starbucks'ın 500 personeli de Nestle'ye transfer olacak.
Seattle merkezli Starbucks, anlaşmadan elde edeceği gelirle hisse geri alımlarına hız vermeyi planlıyor. Şirket, 2017'nin son çeyreğinde çay markası Tazo'yu 384 milyon dolara Unilever'a satmıştı.
Nestle de, Starbucks'ın paketlenmiş kahve içeceklerinin satışının şirket gelirlerine önemli katkıda bulunacağını açıkladı.
Nestle ve Starbucks'ın ittifakı, içecek sektöründe önemli değişimler yaşandığı bir dönemde geldi. Avrupalı milyarder Reimann ailesine ait yatırım şirketi JAB Holdings, son dönemde Douwe Egberts, Peet's Coffee & Tea ve Keurig Green Mountain markalarıyla yaptığı anlaşmalarla Nestle'nin bu alandaki tahtını sarsmıştı.
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