Netanyahu: ABD askeri yardımı sıfırlanacak

Netanyahu, İngiltere merkezli The Economist dergisine konuşarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD'den yıllık yaklaşık 3,8 milyar dolarlık askeri yardım aldıklarını anlatan Netanyahu, bu durumdan minnettar olduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de bu konuyu ele aldıklarını aktaran Netanyahu, "(Trump'a) ABD'nin bize yıllar içinde verdiği askeri destek konusunda oldukça minnettar olduğumuzu söyledim." ifadesini kullandı.

İsrail'in kapasitesini geliştirdiğini ve ekonomisinin 10 yıl içinde bir trilyon dolara ulaşacağını savunan Netanyahu, askeri yardımları gelecek 10 yıl içerisinde azaltmak istediğini belirtti.

Söz konusu yardımları sıfıra indirmeyi mi planladıkları sorusuna ise Netanyahu, "Evet." yanıtını verdi.

Netanyahu, "Bu, Amerikan halkının desteğini kazanmak için mücadele etmek istemediğim anlamına gelmez. Bunu yapmak için deli olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Arap liderlerin "Filistin meselesini umursamadığını" iddia etti

Netanyahu, İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin toprakları üzerindeki gasbını genişletmesinin, Trump ve "diğer Arap ortaklarla" anlaşmazlık konusu olup olmadığı sorusunu ise yanıtlamadı.

Trump'ın geçmişte Batı Şeria'nın ilhak edilmesini değerlendirmeye istekli olduğunu kaydeden Netanyahu, Arap ülkelerinin liderleri hakkında da "Filistin meselesini umursamıyorlar. Sokaklardaki etkisini umursuyorlar." dedi.