Netanyahu açıkladı: Hamas lideri Muhammed Sinvar öldürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail meclisi Knesset'te yaptığı konuşmada Netanyahu, Muhammed Sinvar'ın hava saldırısında öldürüldüğünü kaydetti. Netanyahu, "Hamas'ın halefiydi ve İsrail ordusu tarafından ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda Sinvar'ın hedef alındığı kaydedildi

Yerel basın, 13 Mayıs'ta düzenlenen ve en az 34 Filistinlinin öldüğü saldırıda Sinvar'ın hedef alındığını yazmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın da hedef alındığı belirtilmişti.

IDF açıklamasında, Sinvar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği ancak hastaneye düzenlenen saldırıda bir tünelin hedef alındığı kaydedilmişti.

Muhammed Sinvar kimdir?

Muhammed Sinvar, İsrail'in 2024 yılı ekim ayında düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinwar'ın kardeşi.

Sinvar, Hamas'ın en üst düzey askeri komutanı Muhammed Deif'in geçtiğimiz temmuz ayında öldürülmesinin ardından Hamas'ın askeri kanadının başına geçti.

Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından da Hamas'ın Gazze lideri oldu. Muhammed Sinvar, İsrail tarafından 1990'lı yıllarda 9 ay hapse atılmıştı. Daha sonra gittiği Ramallah'ta da 3 yıl hapiste kaldı.

Sinwar'ın 2006 yılında da İsrailli asker Gilad Shalit'in alıkonmasında rol oynadığı ifade ediliyor.