Netanyahu: Ateşkes Hizbullah'ı kapsamıyor

Netanyahu, geçici ateşkesin duyurulmasından saatler sonra yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ateşkesin kendileri için "son dakika sürprizi" olmadığını savundu.

ABD ile düzenledikleri saldırılarla İran’ın her zamankinden daha zayıf düştüğünü ileri süren Netanyahu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD ile İran arasındaki süreç son dakikada gelişen bir sürpriz değil, tam koordinasyonun bir sonucudur. Belirlediğimiz stratejik hedeflere ya diplomatik yollarla ya da sahada yeniden başlayacak çatışmalarla ulaşacağız. İsrail ordusu her an savaşa dönmeye hazırdır. Ellerimiz tetiktedir."

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından Netanyahu hükümetini son anda haberdar ettiği basına yansımıştı.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.