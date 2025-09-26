Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda protesto edildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda konuşmasına başlarken yabancı ülke heyetleri salonu terk etti.
Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı.
Ayrıca, Netanyahu’nun konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA