Netanyahu gazze sınırını ziyaret etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medya platformu X'ten bir video ile paylaştı. Videoda Netanyahu askerlere yaptığı konuşmada “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” ifadesini kullandı.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti.
İsrail Başbakanı, ziyarete dair sosyal medya platformu X'ten bir video paylaştı.
Videoda Netanyahu’nun askerlere yaptığı konuşmada “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” ifadesini kullandığı görülüyor.
Askerler Netanyahu'ya başlarını sallayarak yanıt verdi.
Netanyahu, X’teki mesajına “Gazze Şeridi’ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız” notunu düştü.