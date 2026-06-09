Netanyahu için tutuklama isteyen UCM Başsavcısı görevden uzaklaştırıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri talebiyle dünya gündemine gelen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı. Khan'ın geleceğine yönelik süreçte gözler UCM'ye üye 125 ülkenin atacağı adıma çevrilirken, başsavcı kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, hakkındaki cinsel taciz iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı.
İsrail-Hamas Gazze Savaşı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunan Khan'ın geleceğine ilişkin sürecin, UCM'ye üye devletlerin değerlendirmesiyle devam etmesi bekleniyor.
Khan hakkında "görevi kötüye kullanma" kararı
Mahkemeye yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, UCM'nin yönetim organının yürütme bürosu, Khan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Kaynak, Khan'ın ofisinde görev yapan bir avukatla rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği yönündeki iddialara ilişkin 18 ay süren incelemenin ardından, başsavcının "görevi kötüye kullanma" suçu işlediği sonucuna varıldığını belirtti.
Soruşturma sonucunun UCM'nin yönetim organı tarafından mahkemeye taraf 125 ülkeye iletilmesi bekleniyor.
Üye ülkeler karar verecek
Sürecin devamında, üye devletlerin Karim Khan'ın görevden alınmasına ilişkin olası bir oylama yapabileceği ifade ediliyor.
Khan ise kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.