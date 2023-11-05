Netanyahu ile bakanın arasına 'nükleer' girdi

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'ye yönelik bombardıman başlatan İsrail'in saldırıları sürerken, aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'dan tepki çeken bir çıkış geldi.

Bir radyo programında konuşan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakan, 'Gazzelilerin İrlanda ya da çöle gidebileceğini' belirtirken, sunucunun 'Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı' sorusuna "Olasılıklardan biri" diye yanıt verdi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan bakan, Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alıyor.

Kabineden uzaklaştırıldı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, tepki çeken sözlerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aldığı kararı duyurdu.

Açıklamada Eliyahu'nun 'nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu'na dair sözleri nedeniyle Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.