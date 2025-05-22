Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Trump'ın Netanyahu'ya Washington'da 2 İsrailli diplomatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu ile Trump'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da ele aldıkları kaydedildi.

ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılar için belirlediği "İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılması, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve bölgedeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesini içeren ve Trump planı olarak bilinen planda ilerleme kaydedilmesi hedeflerine destek verdiği" aktarıldı.

Trump ile Netanyahu'nun İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının sağlanması konusunda mutabık oldukları ifade edildi.

Söz konusu telefon görüşmesinin, Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddiası

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ediyor" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.