Netanyahu İsrail'in saldırılarının yoğunlaşacağını söyledi

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında yer aldığı İsrailli askeri yetkililerle toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait "yüzlerce" hedefin vurulduğunu belirtti. Netanyahu saldırıların şiddetini ve hızını artıracaklarını söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin gere çekilmemesi üzerine çıkan olaylarda gerginlik artmış, İsrail'e çok sayıda roket fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin öldü, 115 kişi yaralandı.

Filistin direniş örgütleri misilleme yapıp Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.